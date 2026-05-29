ВТБ повысил ставки по вкладам на короткие сроки

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам на короткие сроки, рост доходности составил до 1 процентного пункта (п.п.), сообщил банк..

Максимальная ставка составляет 14%, она доступна клиентам, получающим в банке зарплату или пенсию.

"Свыше 80% депозитов клиенты ВТБ сегодня размещают на сроки до 4 месяцев, поэтому мы приняли решение улучшить условия по ним", - заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.