Поиск

ВТБ повысил ставки по вкладам на короткие сроки

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам на короткие сроки, рост доходности составил до 1 процентного пункта (п.п.), сообщил банк..

Максимальная ставка составляет 14%, она доступна клиентам, получающим в банке зарплату или пенсию.

"Свыше 80% депозитов клиенты ВТБ сегодня размещают на сроки до 4 месяцев, поэтому мы приняли решение улучшить условия по ним", - заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

ВТБ Алексей Охорзин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

IBM вложит $5 млрд в проект повышения безопасности open-source ПО

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

 Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

 Решетников считает, что ограничения импорта товаров из Армении не повлияют на цены в РФ

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

 Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

"Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

 "Ъ" сообщил о переговорах структур Сбера с АФК "Система" о покупке доли в Ozon

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9634 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов