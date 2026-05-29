Президент РФ заявил, что АЭС в Казахстане обеспечит 20% энергопотребления страны

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Проект по строительству Россией АЭС в Казахстане выгоден обеим странам, АЭС после ввода обеспечит 20% энергопотребления Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам госвизита в Казахстан.

"Во-первых, наши условия финансирования объектов подобного рода ничем не отличаются от подобных сделок в других регионах мира. Это стандартная международная практика... В некоторых европейских странах и в нашей стране появились целые кредитные линии, которые направлены на поддержку отечественного экспорта. Безусловно, это нам выгодно. Мы не дарим эти деньги, а даем в кредит с процентами...Мы загружаем собственные заводы заказами, в дальнейшем примем участие в обслуживании, в поставках оборудования, запасных частей, топлива и так далее. Для России это еще и выгодно, потому что у нас с Казахстаном долгосрочное сотрудничество в области уранового сырья, для нас это выгодно, потому что в Казахстане находится одно из крупнейших месторождений урана", - ответил он на вопрос о целесообразности выделения Россией кредита на строительство АЭС в Казахстане.

"Для Казахстана это тоже выгодно, потому что логистика совсем близко. Мы являемся партнерами в области уранового сырья, это выгодно Казахстану - быть не только поставщиком сырья, но и получать высокие технологии", - добавил он.

"Мы не просто что-то строим за кредитные ресурсы, а мы создаем отрасль. Мы начинаем готовить специалистов, привлекаем местные кадры к совместной работе", - подчеркнул Путин.

"Мы готовы утилизировать отработанное топливо, поставлять топливо", - отметил президент.

"Это немаленький объем - 20% энергопотребления Казахстана будет обеспечиваться работой атомной электростанции. Выгодно со всех сторон, мы долго над этим работали с обеих сторон, искали компромиссы, взаимоприемлемые развязки - и нашли. Это была большая, солидная работа. Она выгодна как России, так и Казахстану", - подытожил президент РФ.

Как сообщалось, Россия и Казахстан в четверг договорились об условиях сотрудничества по строительству АЭС и о российском экспортном кредите на этот проект.

Стороны передали друг другу межправсоглашения "об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории республики Казахстан, а также о предоставлении государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства".

Как пояснил журналистам в четверг глава "Росатома" Алексея Лихачева, российский кредит будет предоставлен "на большую часть объема капиталовложении". "Но не на всю, часть останется за казахстанской стороной", - отметил он.

В среду Лихачев сообщал, что "Росатом" рассчитывает начать активное строительство на АЭС в Казахстане в 2027 г. Темпы строительства будут зависеть от заказчика, основные параметры будут установлены правительством Казахстана, говорил Лихачев.

"Мы исходим из того, что начнем разворот строительно-монтажной базы в следующем году. Одновременно с этим начнется подготовка технической документации для получения лицензии", - сказал топ-менеджер.

По словам Лихачева, "Росатом" сделает все, чтобы в середине 2030-х гг. АЭС начала работу. Ввод ее в эксплуатацию будет происходить поэтапно с промежутком 8-10 месяцев между первым и вторым энергоблоками.