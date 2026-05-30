MGC Group приобрел контроль в управляющей структуре калужского завода, собирающего Haval M6

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российский автокомпонентный холдинг MGC Group приобрел 100% долей ООО "Автомобильный технологии" ("Автотех") - управляющей структуры калужского автозавода (площадка "ПСМА Рус"), на котором сейчас ведется контрактная сборка кроссоверов Haval M6.

По данным ЕГРЮЛ, сделка была закрыта 28 мая. Факт ее совершения "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе MGC Group, отметив, что приобретение структуры, ответственной за реализацию производственных проектов на калужской производственной площадке - "стратегический шаг, направленный на комплексное повышение эффективности проектов Haval".

Ключевыми задачами интеграции для MGC Group станут поддержка промышленных проектов, повышение эффективности операционного управления и логистических цепочек, углубление локализации с созданием мощностей для выпуска критических автокомпонентов в Калужской области и формирование в регионе дополнительных квалифицированных рабочих мест.

"Компания намерена активно развивать проекты по производству автокомпонентов. В фокусе внимания - организация процессов штамповки и сварки, а также глубокая локализация отдельных компонентов силового агрегата. Холдинг MGC Group видит ряд проектов для развития и высокий потенциал в замещении импортных позиций и готов инвестировать в технологическую независимость производства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы, добавив, что MGC Group намерена продолжать взаимодействие с региональными властями и индустриальными партнерами для расширения портфеля локализационных проектов.

Приобретенное холдингом MGC Group ООО "Автомобильные технологии", занимающееся дистрибуцией в РФ автомобилей Peugeot и Citroen, с 2023 г. реализует план мероприятий по загрузке арендованных площадей калужского автозавода ООО "ПСМА Рус". Весной 2024 г. там стартовал серийный выпуск компактного кроссовера Citroen C5 Aircross, а в конце того же года был заключен договор о контрактной сборке в Калуге Haval M6. В феврале 2025 г. завод начал крупноузловую (DKD) сборку кроссоверов китайского бренда, а с июля объявил о переходе на полный цикл производства.

"Автотех" в конце декабря сообщал, что за 2025 г. в Калуге было собрано 24,5 тыс. автомобилей Haval M6. Компания заявила о намерении в 2026 г. увеличить выпуск этих машин до 35 тыс. шт. На фоне роста загрузки завода "Автотех" отчитался и о росте финансовых результатов. Выручка ООО, согласно его бухгалтерской отчетности, по итогам 2025 г. подскочила почти в 29 раз, до 43,3 млрд руб. Годовая чистая прибыль составила 2,5 млрд руб. против символических 96,2 млн руб. в 2024 г.

Холдинг MGC Group стал одним из крупных российских консолидаторов автокомпонентных активов иностранцев, свернувших операции в РФ после начала военной операции на территории Украины и введения антироссийских санкций. В 2023-24 гг. группа приобрела российские заводы канадской автокомпонентной группы Magna в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде (штамповка для Huyndai, пластик, экстерьер, интерьер, сиденья для местных автопроизводителей), а также ульяновский завод Joyson Safety Systems (рулевые системы, ремни, подушки безопасности - сейчас в основном для "АвтоВАЗа"). В конце 2025 г. портфель активов MGC Group пополнился предприятиями по выпуску элементов интерьера для автомобилей в Ленинградской области и Поволжье, ранее принадлежавшими испанской Grupo Antolin

Владельцами ООО "Эм Джи Си Груп", основной вид деятельности которого с момента приобретения активов Magna успел смениться с железнодорожных пассажирских перевозок на разработку ПО, являются Ольга Савельева (99,99%) и Олег Теницкий (0,01%). Гендиректор компании Павел Середа в прошлом возглавлял Горьковский автозавод, был директором по развитию и главой дивизиона легких коммерческих и легковых автомобилей группы "ГАЗ". С 2018 г. Середа был заместителем гендиректора ГК "1520", где, согласно отрытым источникам, занимался консолидацией и формированием дивизиона железнодорожной автоматики и телемеханики.