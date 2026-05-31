Bloomberg сообщил, что ЕС может заморозить потолок цен на российскую нефть

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ЕС рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает в воскресенье Bloomberg.

"Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки потолка цен на российскую нефть, поскольку война на Ближнем Востоке продолжается уже четвертый месяц", - пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Bloomberg отмечает, что "заморозка сохранила бы потолок цен на текущем уровне". "Среди других рассматриваемых вариантов - приостановка динамического и автоматического повышения до конца года с учетом чрезвычайных обстоятельств на Ближнем Востоке, либо ограничение любого повышения уровнем $60, то есть возвращение к уровню G7", - сообщили источники агентства. По информации агентства, этот шаг стал бы частью 21-го санкционного пакета ЕС.

"Следующий пересмотр потолка цен в июле, вероятно, привел бы к повышению уровня как минимум до $65 - выше прежнего порога в $60, установленного совместно странами "большой семерки", - сказали источники агентства.

В 2025 году ЕС принял динамический механизм, чтобы потолок цен автоматически устанавливался каждые шесть месяцев на уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals. Текущий ценовой порог составляет $44,10 за баррель и должен быть пересмотрен позднее этим летом. В рамках этого потолка европейским компаниям запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, если речь идет о нефти, проданной выше установленного порога.

Между тем, в связи с кризисом вокруг Ирана и блокировкой Ормузского пролива цены на энергоносители резко выросли.