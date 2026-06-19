Майкл О'Лири останется во главе Ryanair до 2032 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Ирландский лоукостер Ryanair Holdings Plc продлил контракт с главным исполнительным директором Майклом О'Лири до 2032 года, сообщила компания.



О'Лири возглавил крупнейшую бюджетную авиакомпанию в 1994 году. Он известен своим жестким подходом к ценообразованию - Ryanair держит ультранизкие цены на билеты, но берет плату практически за все услуги на борту, включая выбор места, а доплата за превышение нормы ручной клади может быть больше стоимости авиаперелета.



Как говорится в пресс-релизе, если О'Лири проработает до апреля 2032 года и за это время компания достигнет определенных "амбициозных" целей, он сможет реализовать опцион на покупку свыше 10 млн ее акций по фиксированной цене в 26,7 евро за бумагу.



В пятницу акции Ryanair дешевеют на 0,4% и торгуются по 25,75 евро за акцию.