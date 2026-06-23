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РЖД прогнозируют рост погрузки во II квартале на 1,2%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" прогнозирует увеличение погрузки во II квартале 2026 года на 1,2%.

"Положительная динамика по итогам II квартала у нас сохраняется, мы планируем закончить II квартал с ростом 1,2% к уровню 2025 года", - сообщила замглавы РЖД Ирина Магнушевская на конференции "PRO//Движение.Восток" во Владивостоке.

"К сожалению, продолжаем фиксировать (снижение - ИФ) предъявления грузов к перевозке во внутрироссийском сообщении, это у нас минерально-строительные грузы, металлургические, в связи с низким спросом со стороны строительного комплекса, а также сырье для их производства. Отмечаем положительную динамику экспорта, то есть она продолжается, экспорт вырос более чем на 3%, и в большей степени фиксируем по зерну, об этом очень много мы уже говорили, что зерно у нас идет с рекордом к уровню 2025 года - рост практически в 2,2 раза", - добавила она.

Магнушевская отметила, что восточное направление на сегодня является самым востребованным. "Хотелось бы отдельно отметить, что за 5 месяцев 2026 года объем перевозок восточного направления уже достиг практически 76 млн тонн, что выше прошлого года на 2,9% с учетом того, что в 2025 году погрузка на Восток достигла рекордных 294,7 млн тонн, это максимум за всю историю компании", - подчеркнула она.

На ПМЭФ-2026 Магнушевская сообщала, что рост погрузки РЖД в июне ожидается на уровне 3%.

РЖД Ирина Магнушевская Владивосток
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