РЖД в апреле 2026 года ожидают роста погрузки на 1,6%, в мае - на 2,9%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в апреле и мае 2026 года прогнозирует рост погрузки, сообщила журналистам замглавы компании Ирина Магнушевская.

Погрузка в апреле 2026 года "к (апрелю - ИФ) прошлого года у нас будет с плюсом, конечно. Мы планируем с плюсом выйти в пределах 1,6%", сообщила она.

Однако, план погрузки на апрель был установлен в объеме 96 млн тонн, и холдинг ожидает отставания от плана до 1%. "Это то, на что мы не можем повлиять, оно (снижение - ИФ) связано как с портовой инфраструктурой, так и с работой предприятий. Внутренние перевозки идут в более отрицательной динамике, чем мы планировали", - объяснила она.

"На май (2026 года) мы взяли еще более амбициозные для себя задачи. Там будем идти в динамике плюс 2,9% к уровню 2025 года. План (погрузки на май - ИФ) у нас стоит 97,5 млн тонн. Мы для себя такие планы взяли, такие амбициозные задачи поставили", - заявила Магнушевская.

Она отметила существенный рост экспорта на фоне сокращения внутренних перевозок. "Если сравнивать апрель 2026 года к апрелю 2025 года (динамика за 27 дней апреля - ИФ), то у нас на 8,9% растут экспортные перевозки, по внутренним перевозкам у нас снижение порядка 1,9%. На май мы также закладываем, что будет экспортная перевозка с плюсом порядка 9,7%, по внутренним перевозкам пока, исходя из динамики и заявок грузоотправителей, мы видим снижение в рамках 0,6%", - сообщила она.

В марте погрузка на сети РЖД снизилась на 2,1%, до 95,6 млн тонн.

Падение погрузки на железной дороге продолжается уже более двух лет. В 2025 году она упала на 5,6%, а в минувшем декабре показатель снизился на 4,8%. В течение этого периода погрузка выходила в символический плюс лишь дважды: в октябре 2025 года на 0,1% и в сентябре 2023 года - на 0,2%.