РЖД ожидают в мае роста погрузки на 1-2%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" в мае 2026 года ожидают увеличения погрузки от 1% до 2% в годовом исчислении и положительного результата во втором квартале 2026 года, сообщила на форуме PRO//Движение и.о. первого заместителя начальника Центра фирменного транспортного обслуживания Ирина Ажикина.

"Ожидаем во втором квартале также положительного результата по отношению к результату 2025 года", - сказала она.

Замглавы РЖД Ирина Магнушевская ранее прогнозировала рост погрузки в апреле 2026 года на 1,6%, в мае - на 2,9%.

В апреле погрузка на сети РЖД выросла на 1,9%, до 94,7 млн тонн. В январе-апреле 2026 года погрузка РЖД составила 363,7 млн тонн, что на 1,9% меньше, чем годом ранее.