В Минэкономразвития назвали причины торможения роста внутреннего туризма

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Последствия разлива мазута в Анапе, ограничения в аэропортах и укрепление курса рубля привели к замедлению спроса на внутренний туризм, сообщил на пресс-конференции замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Темпы роста внутреннего туризма несколько снизились относительно высоких 10-15%, которые мы наблюдали в 2023-24 году. Первое, конечно, сказались ограничения по Анапе, из-за которых в целом пострадал и Краснодарский край - один из крупнейших регионов по приему туристов в России. Это очень повлияло на общие показатели турпотока по стране", - рассказал он.

Как отметил Вахруков, параллельно негативно отражаются ограничения в аэропортах, которые вводятся ради безопасности людей, однако сказываются на объемы авиаперевозок по стране.

"Ну и третий фактор - укрепление рубля и конкуренция с зарубежными курортами", - подчеркнул замминистра.

По его словам, по качеству и объемам развитой туринфраструктуры российскому бизнесу пока сложно конкурировать с иностранными курортами, которые развиваются не одно десятилетие и предлагают высокий уровень сервиса за приемлемую цену.

Что касается прогнозов на 2026 год, то, по мнению Вахрукова, есть много неопределенностей, связанных с открытием Анапы и уровнем ограничений в аэропортах. "Кроме того, мы понимаем, что сейчас рубль начал слабеть и туроператоры уже предупреждают своих клиентов о росте цен на лето", - заключил замминистра.

По данным Минэкономразвития, по России в 2025 году было совершено порядка 97 млн поездок, что на 4% больше, чем в предыдущий год. Въездной туризм вырос на 12%, до 5 млн гостей.

