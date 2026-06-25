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Lockheed Martin получил от США заказ на системы ПРО на сумму до $35 млрд

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американский оборонный подрядчик Lockheed Martin получил заказ от правительства страны на поставки систем противоракетной обороны THAAD на сумму до $35 млрд в течение семи лет, сообщила компания.

Заказ предполагает четырехкратное увеличение производства этих систем. В январе компания заявляла, что нарастит выпуск THAAD в ответ на спрос со стороны Пентагона.

Также на этой неделе стало известно, что Армия США заключила с Lockheed дополнительное соглашение к контракту на ускоренное производство сотен оперативно-тактических ракет наземного базирования PrSM (Precision Strike Missile). С учетом дополнительных $8,4 млрд общая сумма контракта, который должен быть реализован до сентября 2032 года, теперь составляет $13,3 млрд. Планируется, что ежегодно Армия США будет получать до 400 ракет данного типа.

Несколько недель назад Lockheed приступила к строительству производственной площадки в Алабаме в рамках инвестпрограммы более чем на $9 млрд на период до 2030 года.

THAAD Lockheed Martin Пентагон США
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