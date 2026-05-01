Оборонные компании США ждут прояснения от Конгресса на предложения Пентагона по закупке оружия

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Американские оружейные компании, прежде чем наращивать производство, хотят понять, пойдет ли Конгресс США навстречу Пентагону и выделит ли средства, нужные для массовых закупок вооружений с целью восполнить американские арсеналы, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Военные подрядчики наблюдают за обстановкой с настороженностью. По словам нескольких чиновников, на прошлой неделе на видеоконференции, посвященной финансовой деятельности Lockheed Martin Corporation, сотрудники компании дали понять, что будут ждать, пока Пентагон обеспечит себе финансирование прежде, чем корпорация будет расширять производство", - информирует издание.

При этом в Lockheed Martin Corporation ранее обещали увеличить годовой выпуск ракет PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot с 600 до 2 тыс., а для ПРО THAAD - с 96 до 400.

NYT отмечает, что на кампанию США против Ирана пришлось тратить столько боеприпасов, что американское командование было вынуждено перебрасывать его из Европы и Азии. По некоторым данным, американские чиновники заявляли властям некоторых европейских и азиатских стран, что из-за ситуации на Ближнем Востоке поставки им вооружений откладываются. Одновременно с тем, американским властям пришлось искать способы увеличить военное производство. Военные чиновники США отмечали, что арсеналы были уже истощены за счет военной поддержки Киева и американских ударов по Ирану в июне 2025 года.

Однако, уточняет издание, неясно, согласится ли Конгресс США в этом году одобрить запрос администрации США на $1,45 трлн оборонного бюджета, куда входят средства в том числе на расширенные закупки вооружений. При этом в эту цифру не включены возмещение затрат на операцию США против Ирана, которая могла обойтись в $25 млрд - $50 млрд. В прошлом году Конгресс одобрил военный бюджет на $825 млрд, плюс $150 млрд дополнительного финансирования.

В среду и четверг шеф Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитетах по делам вооруженных сил в Палате представителей и в Сенате пытался убедить конгрессменов одобрить новое финансирование, чтобы министерство войны могло покупать оружие у компаний, намеренных увеличить выпуск продукции.

"Сотрудники Конгресса и некоторые военные чиновники в среду признали, что слушания, сопровождавшиеся спорами, не предвещали успех для запроса Пентагона выделить больше средств на боеприпасы", - передает NYT.