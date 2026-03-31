США потратили свыше тысячи крылатых ракет в ходе операции против Ирана

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - США за время боевых действий против Ирана израсходовали более тысячи крылатых ракет различных моделей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По его данным, США запустили сотни ракет Tomahawk, каждая стоимостью $2 млн, и более тысячи малозаметных крылатых ракет JASSM за $1,5 млн каждая.

До начала войны в арсенале США было около 4 тысяч ракет Tomahawk. Компания RTX Corporation производит 100 этих ракет в год, а Lockheed Martin Corporation намерена произвести 860 JASSM за этот год.

США наносит многие удары в Иране бомбами JDAM, однако крылатые ракеты активно используются, поскольку воздушное пространство над страной небезопасно для авиации.

По информации Bloomberg, страны Персидского залива при отражении иранских атак истратили 2,4 тысячи ракет-перехватчиков. По оценкам США, арсеналы таких ракет у государств региона до начала конфликта оценивались в 2,8 тысячи единиц. В основном применялись ракеты PAC-3 и GEM-T для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Агентство напоминает, что Lockheed Martin Corporation делает в год 650 ракет PAC-3, но намерена нарастить их выпуск до 2 тысяч к 2030 году. Также компания выпускает ракеты для системы ПРО THAAD - сейчас 96 единиц в год, но желает увеличить выпуск до 400.