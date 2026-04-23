Поиск

В Белом доме считают, что США не хватит боеприпасов в случае конфликта вокруг Тайваня

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ряд чиновников в администрации США считает, что чрезмерные траты боеприпасов в ходе операции против Ирана подрывают готовность американских военных в случае необходимости поддержки Тайваня, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам американских чиновников, за время операции против Ирана выпущено более 1 тыс. крылатых ракет Tomahawk, использовано при отражении атак 1,5 - 2 тыс. зенитных ракет семейства SM, ракет-перехватчиков для систем ПРО THAAD и для зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Чиновники заявили, что на полное восполнение арсеналов уйдет до шести лет, и это спровоцировало дискуссии в администрации о корректировке планов боевых операций при подготовке к возможному указу президента военным прийти на защиту Тайваня", - информирует издание.

Собеседники WSJ отметили, что если конфликт начнется, то в краткосрочной перспективе американские войска столкнутся с нехваткой боеприпасов. Другие сотрудники администрации заявляют, что США могут сократить сроки восполнения боеприпасов за счет массированных инвестиций в военную промышленность и упора на производство более дешевых боеприпасов.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а остров Тайвань остался под контролем партии Гоминьдан и под управлением Китайской Республики. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Между тем, напоминает WSJ, Пентагон пытается нарастить закупку боеприпасов, оказывает давление на оборонные компании с целью увеличить военное производство, предлагает компаниям гражданского сектора, в том числе автопроизводителям, выпускать военную продукцию. В компании Lockheed Martin Corporation обещали в четыре раза увеличить выпуск ракет-перехватчиков для THAAD и Patriot, а компания RTX Corporation - ускорить поставки ракет семейства SM, Tomahawk и ракет "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Белый дом запросил у Конгресса одобрение на выделение $350 млрд в рамках бюджета на 2027 год финансовый год на важнейшие боеприпасы.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заверил, что не будет применять ядерное оружие против Ирана

ВМС США перехватили 33 связанных с Ираном судна

Третий по счету американский авианосец прибыл на Ближний Восток

Трамп предупредил, что у Ирана мало времени на договоренности с США

ЕС запретил импорт из РФ рафинированной меди и платины

Две трети первого транша кредита Киеву в 45 млрд евро пойдут на оборонные нужды

 Две трети первого транша кредита Киеву в 45 млрд евро пойдут на оборонные нужды

Армия обороны Израиля готова вновь нанести удары по Ирану и ждет решения США

 Армия обороны Израиля готова вновь нанести удары по Ирану и ждет решения США

ЕС ввел санкции в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

ЕС добавил в антироссийские санкционные списки 58 компаний и физлиц, относящихся к ВПК

Трамп сообщил о борьбе в Иране между консервативными и умеренными силами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1881 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9103 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов