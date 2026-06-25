Рост кредитования российской экономики в мае замедлился до 1,3%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рост кредитования российской экономики в мае несколько замедлился - до 1,3% с 1,6% в апреле, говорится в комментарии Банка России.

Замедление роста регулятор связывает со снижением прироста требований к организациям - в мае до 1,5% с 2% в апреле.

Корпоративное кредитование в мае выросло на 1,2% после 2% прироста в апреле, вложения банков в облигации увеличились на 1,4% с 1,1% роста в апреле.

Годовой темп прироста кредита экономике в мае вырос до 10% с 9,3% в апреле.

Рост кредитования населения в мае ускорился до 0,7% с 0,3% в апреле, годовой темп роста увеличился до 4,8% с 4,6%. Основной вклад в увеличение этого показателя внесла динамика потребительских и ипотечных кредитов, объяснил ЦБ.