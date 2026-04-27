ЦБ объяснил нулевую динамику кредитования экономики в марте снижением требований банков к компаниям

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Кредит экономике РФ в марте не изменился после роста на 0,5% в феврале, говорится в комментарии Банка России.

Динамику кредитования экономики ЦБ объясняет снижением требований банков к организациям в марте на 0,1% (в феврале - рост на 0,7%), в том числе из-за авансирования бюджетных расходов.

Корпоративное кредитование в марте выросло на те же 0,6%, что и в феврале. Вложения банков в долговые ценные бумаги компаний в марте сократились на 2,7% (после роста на 1,3% в феврале).

Розничное кредитование в марте увеличилось на 0,3% после околонулевого роста в феврале. Темпы роста ипотечного кредитования в марте остались примерно на уровне февраля - 0,3%. В марте продолжилось восстановление спроса населения на автокредиты, отмечает ЦБ.

Годовой темп прироста кредита экономике в марте снизился с 9,6% до 8,9%, требований банков к организациям - с 11,6% до 10,6%, розничного кредитования - вырос с 4,3% до 4,4%.