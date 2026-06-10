ЦБ отметил, что требования к организациям в мае продолжили расти высокими темпами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Требования банков к организациям в мае продолжили расти высокими темпами, кредитование физлиц ускорилось за счет сегмента неипотечных кредитов, говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям.

В апреле требования банковской системы к организациям заметно выросли после околонулевой динамики в марте, когда компании погашали кредиты за счет поступления бюджетных средств под авансирование госзаказа. Их месячный прирост составил 2%, а годовой темп увеличился до 11,1% после 10,6% месяцем ранее. Основной вклад внесло наращивание кредитов нефинансовым организациям, прежде всего рублевых и во многом на сроки 1-3 года. Вложения банков в корпоративные облигации также увеличились, однако их годовой прирост продолжил замедляться.

"В мае, по оперативным данным, рост требований к организациям продолжился высокими темпами", - говорится в комментарии.

В мае рост требований к населению несколько ускорился за счет сегмента неипотечных кредитов.

В мае, по оперативным данным, динамика розничных депозитов была отрицательной, но это было отчасти связано в том числе с действием сезонного фактора. С его исключением рост депозитов был слабоположительным, отмечает ЦБ.