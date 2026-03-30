Динамика кредитования в России сопоставима с диапазоном периода инфляции вблизи цели

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Динамика кредитования в России соответствует траектории, которая заложена в прогноз по инфляции на 2026 год, заявил "Интерфаксу" директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"В целом динамика кредитования является, наряду с другими факторами, одним из важных индикаторов, за которым следит Центральный банк. Та динамика, которую мы наблюдаем в январе-феврале этого года, в целом соответствует той траектории, которая приведёт нас к прогнозу инфляции на этот год, то есть в принципе она сопоставима с диапазоном, который мы наблюдали в периоды, когда инфляция была вблизи нашей цели", - сказал он.

Банк России, согласно февральскому прогнозу, ожидает инфляцию в 2026 году на уровне 4,5-5,5%, в 2027 году прогнозирует ее возвращение к цели в 4%.

Ранее сообщалось, что кредит экономике (именно на этот показатель ЦБ смотрит при принятии решений по ДКП) в феврале вырос на 0,4% по сравнению со снижением на 0,5% в январе. Требования банков к организациям в феврале увеличились на 0,6% после снижения на 0,9% в январе, прирост требований к населению был нулевым после 0,6% в январе.