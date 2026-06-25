Губернатор Сахалина попросил досрочно завершить климатический эксперимент

Он опасается замедления темпов роста экономики региона из-за климатических ограничений

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил заместителя председателя правительства - полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева помочь добиться досрочного прекращения климатического эксперимента по достижению углеродной нейтральности региона, сообщает РБК со ссылкой на письмо губернатора.

Лимаренко просит завершить эксперимент на Сахалине уже 31 декабря 2026 года, то есть на два года раньше срока, предусмотренного федеральным законом № 34-ФЗ, в котором прописаны его параметры. Он аргументирует это тем, что введенные экспериментом ограничения по объемам выбросов парниковых газов могут спровоцировать замедление темпов экономического роста в области.

"В ходе эксперимента выявлено несовершенство механизма квотирования, установленного законом № 34-ФЗ, выраженное в фиксированной (неизменной) на весь срок действия эксперимента квоте выбросов парниковых газов. В условиях макроэкономической нестабильности указанное ограничение для предприятий Сахалинской области становится фактором, сдерживающим наращивание мощностей и рост производства", - говорится в письме.

В документе также указана ключевая роль "Газпрома" в достижении целевых показателей: группа обеспечила "до 50% общего вклада" в сокращение углеродного следа в рамках эксперимента. Лимаренко считает, что фиксированная квота на выбросы может спровоцировать замедление темпа газификации региона.

В обращении подчеркивается, что Сахалинская область досрочно выполнила цель эксперимента по достижению углеродной нейтральности по итогам 2024 года и реализовала все задачи № 34-ФЗ.

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов стартовал на Сахалине 1 сентября 2022 года. Первоначально он предполагал достижение на территории области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.