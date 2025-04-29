Участники сахалинского климатического эксперимента провели первую сделку по углеродным единицам

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Региональные участники сахалинского углеродного эксперимента провели первую сделку по купле-продаже единиц выполнения квоты выбросов парниковых газов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

ПАО "Сахалинэнерго" продало выпущенные им единицы МУП "Ногликский водоканал", которое в 2024 году не уложилось в квоту выбросов парниковых газов. Перед водоканалом стоял выбор: внести плату за превышение установленного объема выбросов в бюджет региона или компенсировать невыполнение квоты углеродными активами других компаний (единицами выполнения квоты или углеродными единицами от реализации климатических проектов).

"Цель сахалинского эксперимента - достижение углеродной нейтральности региона к концу 2025 года. Один из инструментов - внедрение механизма квотирования выбросов компаний на период 2024-2028 годов, стимулирующего предприятия к сокращению углеродного следа от их производственной деятельности. Благодаря первому зачету превышения выбросов сделан еще один шаг к формированию российского углеродного рынка", - приводятся в сообщении слова первого замминистра экономического развития РФ Максима Колесникова.

Как сообщалось, эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов стартовал на Сахалине 1 сентября 2022 года. В 2021 году в регионе была проведена инвентаризация парниковых газов: выбросы составили 12,3 млн тонн СО2-эквивалента, поглощение - 11,1 млн тонн. Разницу - около 10%, или 1,2 млн тонн СО2-эквивалента - требуется ликвидировать. Квоты для компаний-участников эксперимента были рассчитаны в 2023 году.

В марте "Сахалинэнерго" получило первые в РФ единицы выполнения квоты выбросов парниковых газов в рамках эксперимента в Сахалинской области: министерство экологии и устойчивого развития региона выпустило решение о выполнении компанией установленной квоты выбросов парниковых газов на 2024 год, в результате чего в реестре углеродных единиц на счетах организации зарегистрированы первые 684 единицы выполнения квоты. Предприятия, уложившиеся в установленную им квоту, получают на свои счета в реестре единицы выполнения квоты и могут их продавать на рыночных условиях другим участникам эксперимента, чьи выбросы превысят квоту.