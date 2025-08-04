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Якутия задумалась о проведении эксперимента по достижению углеродной нейтральности

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Якутия рассматривает возможность реализации на территории региона эксперимента по достижению углеродной нейтральности вслед за Сахалином, сообщил на заседании заседания комиссии Госсовета России по направлению "Инвестиции" в рамках форума "Острова устойчивого развития: климатический аспект" первый зампредседателя правительства республики Джулустан Борисов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития

"Главой Республики Саха принят указ "Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)", в рамках которого якутским Арктическим научным центром совместно с МГТУ имени Баумана и МГУ имени Ломоносова проводится работа по определению углеродного баланса республики и разработке Концепции достижения углеродной нейтральности. Якутия готова к формированию нормативно-правовой базы и рассматривает возможность участия в проведении климатического эксперимента", - заявил Борисов.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил создать специальный сервис для регионов и выпустить методические рекомендации по составлению региональных кадастров выбросов парниковых газов, чтобы регионы активнее включались в климатическую повестку.

Эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов стартовал на Сахалине 1 сентября 2022 года. Он предполагает достижение на территории области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. Правительство Сахалинской области впервые провело оценку выполнения установленных квот 35 компаниями-участницами. Регулируемые организации должны были не только представить отчетность о выбросах, но и погасить в случае необходимости превышения квот. В начале августа на форуме "Острова устойчивого развития: климатический аспект" глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что регион досрочно выполнил поручение президента Владимира Путина по достижению углеродной нейтральности.

Валерий Лимаренко Максим Решетников Минэкономразвития Якутия Сахалин Джулустан Борисов
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