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Международные резервы России с 12 по 19 июня увеличились на $14,5 млрд

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 19 июня составили $743,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 12 июня международные резервы равнялись $729,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $14,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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