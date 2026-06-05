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Международные резервы РФ в мае снизились на 1,5%, до $747,4 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2026 года уменьшился на $11,283 млрд, или на 1,5%, до $747,395 млрд с $758,678 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-мае 2026 года резервы стали меньше на $7,458 млрд, или на 1,0%, по сравнению с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в мае снизилась на $11,649 млрд, или на 3,5%, до $325,872 млрд. Доля золота в резервах на 1 июня опустилась до 43,6% с 44,5% на 1 мая.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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