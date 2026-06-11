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Международные резервы РФ с 29 мая по 5 июня увеличились на $1 млрд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 5 июня составили $749,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 29 мая международные резервы равнялись $748,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,0 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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