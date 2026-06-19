Международные резервы России с 5 по 12 июня сократились на $20,4 млрд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 12 июня составили $729,3 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 5 июня международные резервы равнялись $749,7 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $20,4 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.