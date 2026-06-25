Apple повысила цены на MacBook и iPad из-за дефицита чипов памяти

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. повысила цены на свою продукцию, включая ноутбуки MacBook и планшеты iPad, из-за роста расходов на чипы памяти на фоне их дефицита.

Ранее о планируемом повышении цен рассказал главный исполнительный директор Apple Тим Кук в интервью The Wall Street Journal. По данным источников WSJ, компания ежегодно тратит на чипы оперативной и постоянной, или так называемой внутренней, памяти $10-13 млрд (low tens of billions).

Ноутбук MacBook Air теперь будет стоить $1299 против $1099 ранее, бюджетная версия MacBook Neo подорожает до $699 с $599, а цена MacBook Pro будет начинаться с $1999 вместо $1699. Самый дешевый планшет iPad Pro с экраном диагональю 11 дюймов будет стоит $1199 (ранее - $999), iPad Air - $749 ($599).

Рост цен также затронет умную колонку HomePod, которая подорожает до $349 с $299, и её мини-версию ($129 против $99), а также ТВ-приставку Apple TV ($199 против $129).

Судя по сайту Apple, цены на смартфоны iPhone пока повышаться не будут.

"Активное создание новых ЦОД для ИИ привело к невероятному всплеску спроса на память и хранилища", - заявил представитель Apple, добавив, что "компания никогда не фиксировала настолько сильного и быстрого роста цен на компоненты".

Акции Apple на предварительных торгах в четверг дешевеют на 1,3%. С начала года капитализация компании повысилась на 7,8%, до $4,3 трлн.