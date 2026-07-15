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Глава ФРС считает, что инвестиции в ИИ не обязательно приведут к инфляции

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции в сфере искусственного интеллекта приводят к росту цен, но это не обязательно приведет к усилению инфляции, заявил глава Федеральной резервной системы Кевин Уорш в банковском комитете Сената США.

"Я не считаю, что разовое изменение цен обязательно приведет к инфляции, потому что это реакция со стороны предложения, - сказал он. - Приведет ли это к росту цен в течение следующих 12 месяцев? Я подозреваю, что да, но будет ли это инфляционным фактором или нет, это зависит от ФРС, и мы должны будем высказать свое мнение по этому поводу".

По его мнению, в краткосрочной и долгосрочной перспективе ИИ будет способствовать созданию рабочих мест, хотя в среднесрочной перспективе может нарушить ситуацию на рынке труда.

Уорш заявил также, что ФРС не выполняет свой мандат по обеспечению ценовой стабильности, но отказался вдаваться в подробности о том, как и когда он будет решать эту проблему. "Мы собираемся изучить наши инструменты и меняющуюся экономику, баланс ФРС, процентные ставки. Мы будем смотреть, нужно ли нам скорректировать политику", - сказал он.

Глава ФРС сообщил, что президент США Дональд Трамп не просил его делать ничего неуместного. Уорш отметил, что даже если бы президент поступил так, то он бы не стал делать этого.

Так он ответил на вопросы сенаторов о том, разговаривал ли он с Трампом, который его назначил на пост руководителя Федрезерва два месяца назад. Уорш отказался прямо ответить, беседовал ли он с Трампом, но сказал, что не считает уместным раскрывать содержание своих разговоров с должностными лицами администрации.

"Я скажу вам то, что я неоднократно говорил президенту и министру финансов: они выбрали независимого человека для независимой работы, и именно это я и планирую делать", - сказал Уорш.

Следующее заседание Федрезерва назначено на 28-29 июля.

США Дональд Трамп Сенат ФРС Кевин Уорш
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