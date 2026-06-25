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Акции Bayer взлетели на 17% после решения Верховного суда США по иску о Roundup

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США поддержал позицию германской химкомпании Bayer AG в многолетних судебных разбирательствах, связанных с гербицидом Roundup, что привело к резкому росту акций компании.

Высшая судебная инстанция в Штатах аннулировала решение присяжных присудить истцу из Миссури $1,25 млн компенсации. Истец заявил, что у него была обнаружена неходжскинская лимфома после использования Roundup, и обвинил производителя гербицида в отсутствии предупреждения о риске раковых заболеваний на упаковке.

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Семью голосами против двух Верховный суд постановил, что компания не была обязана размещать предупреждения о риске рака в соответствии с федеральным законодательством, которое имеет приоритет над законами штатов.

Roundup выпускался компанией Monsanto, которую Bayer купил в 2018 году за $63 млрд.

Как пишет Bloomberg, решение Верховного суда обеспечит Bayer защиту от аналогичных исков, число которых достигает 67 тыс. Bayer уже заплатила миллиарды долларов в качестве компенсаций, хотя и настаивает, что гербицид безопасен для здоровья.

Акции Bayer подскочили в цене на 17% на торгах в четверг.

Bayer США Roundup
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