Чистая квартальная прибыль ВЭБа упала в 2,4 раза на фоне досоздания резервов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ в первом квартале 2026 года получил 16,6 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в консолидированной отчетности госкорпорации.

За аналогичный период 2025 года чистая прибыль ВЭБа составила 39,9 млрд рублей, таким образом, этот показатель упал в 2,4 раза.

Активы группы на 31 марта 2026 года составляли 7,477 трлн рублей по сравнению с 7,509 трлн рублей на конец 2025 года. Обязательства ВЭБа за I квартал также немного снизились - до 6,369 трлн рублей с 6,42 трлн рублей на конец 2025 года.

Чистый процентный доход ВЭБа в I квартале составил 56,4 млрд рублей против 42,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. При этом с учетом того, что в январе-марте госкорпорация увеличила резервы под ожидаемые кредитные убытки сразу в пять раз, до 23,4 млрд рублей, чистый процентный доход ВЭБа после резервирования оказался ниже прошлогоднего - 33 млрд рублей против 37,9 млрд рублей год назад. Чистые комиссионные доходы также показали снижение, составив 9 млрд рублей против 9,9 млрд рублей годом ранее.

Капитал группы ВЭБа на конец первого квартала превышал отметку в 1,1 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала на отчетную дату составил 17,1% против 16,9% на 31 декабря (минимально допустимый уровень коэффициента - 10%). Также ВЭБ в отчетности публикует значение относительно нового показателя финансовой устойчивости госкорпорации - коэффициента финансового рычага, который был введен распоряжением правительства в 2021 году. На 31 марта он был равен 6,9% при минимально допустимом уровне в 2,5%.