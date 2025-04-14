Поиск

ВЭБ в I квартале обеспечил доходность пенсионных накоплений более 17%, обогнав инфляцию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ", выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам первого квартала 2025 года заработал для будущих пенсионеров более 100 млрд рублей, свидетельствуют данные госкорпорации.

Доход от размещения "ВЭБ.РФ" пенсионных накоплений граждан по итогам первого квартала 2025 года по расширенному портфелю превысил 100 млрд рублей, доход по портфелю госбумаг составил более 2 млрд рублей, доходности в годовом выражении достигли 17,22% и 17,72% соответственно.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2025 года ускорилась до 10,34% (аналитики ожидали 10,25%) с 10,06% на конец февраля и 9,92% на конец января.

Квартальные результаты по доходу и доходности от размещения накоплений являются рекордными за минувшие 20 лет, отметил через пресс-службу руководитель блока управления пенсионными накоплениями ВЭБа Александр Попов.

"По итогам первого квартала портфели накоплений показали хороший прирост, который обеспечили купонный доход по облигациям и процентные поступления от размещения денежных средств. Доходность от размещения средств накоплений граждан существенно превышает уровень инфляции - как по итогам первого квартала, так и на долгосрочных - в 10 и более лет - горизонтах", - сообщил Попов.

По словам Попова, в I квартале 2025 года ВЭБ продолжил наращивать вложения как в ОФЗ, так и в корпоративные облигации, обеспечивающие премию по доходности к госбумагам. Среди ключевых отраслей инвестирования - развитие экономики городов, транспортная и энергетическая инфраструктура, цифровые решения и технологии.

На сегодняшний день "ВЭБ.РФ" управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых "молчунов", которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. В управление "ВЭБ.РФ" также передают средства клиентов НПФ и УК, лицензии которых ранее были отозваны или сданы. Совокупная стоимость активов под управлением ГУК ВЭБа по итогам I квартала превысила 2,5 трлн рублей.

Александр Попов ВЭБ ОФЗ Росстат ВЭБ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"СПБ биржа" увеличит количество российских бумаг, торгуемых в режиме основных торгов

ОПЕК понизила оценки роста мирового спроса на нефть в 2025-26 гг.

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Озон банк запустил платежный сервис Ozon Pay

Суд отказался отменять запрет на выезд из России бенефициару "Домодедово"

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Девелопер "ПИК" в 2024 году снизил EBITDA на 13%, до 92 млрд рублей

Сбер снизил ставку по ипотеке для зарплатных клиентов

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года

Goldman Sachs вновь снизил прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6185 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне74 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе385 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2240 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });