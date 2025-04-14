ВЭБ в I квартале обеспечил доходность пенсионных накоплений более 17%, обогнав инфляцию

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ", выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам первого квартала 2025 года заработал для будущих пенсионеров более 100 млрд рублей, свидетельствуют данные госкорпорации.

Доход от размещения "ВЭБ.РФ" пенсионных накоплений граждан по итогам первого квартала 2025 года по расширенному портфелю превысил 100 млрд рублей, доход по портфелю госбумаг составил более 2 млрд рублей, доходности в годовом выражении достигли 17,22% и 17,72% соответственно.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2025 года ускорилась до 10,34% (аналитики ожидали 10,25%) с 10,06% на конец февраля и 9,92% на конец января.

Квартальные результаты по доходу и доходности от размещения накоплений являются рекордными за минувшие 20 лет, отметил через пресс-службу руководитель блока управления пенсионными накоплениями ВЭБа Александр Попов.

"По итогам первого квартала портфели накоплений показали хороший прирост, который обеспечили купонный доход по облигациям и процентные поступления от размещения денежных средств. Доходность от размещения средств накоплений граждан существенно превышает уровень инфляции - как по итогам первого квартала, так и на долгосрочных - в 10 и более лет - горизонтах", - сообщил Попов.

По словам Попова, в I квартале 2025 года ВЭБ продолжил наращивать вложения как в ОФЗ, так и в корпоративные облигации, обеспечивающие премию по доходности к госбумагам. Среди ключевых отраслей инвестирования - развитие экономики городов, транспортная и энергетическая инфраструктура, цифровые решения и технологии.

На сегодняшний день "ВЭБ.РФ" управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, в том числе так называемых "молчунов", которые не выбрали для себя ни один из портфелей государственной управляющей компании или портфелей частных управляющих компаний и не передали свои накопления негосударственным пенсионным фондам. В управление "ВЭБ.РФ" также передают средства клиентов НПФ и УК, лицензии которых ранее были отозваны или сданы. Совокупная стоимость активов под управлением ГУК ВЭБа по итогам I квартала превысила 2,5 трлн рублей.