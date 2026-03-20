ВЭБ в 2025 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 18%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Группа ВЭБ.РФ по итогам 2025 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 89,4 млрд рублей, что на 17,9% выше результата 2024 года, сообщается в отчете госкорпорации.

Операционная прибыль до вычета резервов под ожидаемые кредитные убытки в 2025 году составила 237,6 млрд рублей, что на 39,1 млрд руб. выше показателя 2024 года.

Чистые процентные доходы в 2025 году выросли вдвое, до 177,1 млрд руб. Это связано с увеличением объема кредитного портфеля и опережающим ростом процентных доходов над стоимостью фондирования, поясняет госкорпорация.

Чистые комиссионные доходы выросли с 24,7 млрд руб. в 2024 году до 37,8 млрд руб. в 2025 году на фоне роста объема гарантий и поручительств по сравнению с 2024 годом.

