Поиск

ВЭБ в I полугодии увеличил чистую прибыль на 42%, до 60,2 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ в первом полугодии 2025 года получил 60,2 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в консолидированной отчетности, опубликованной госкорпорацией в четверг.

За аналогичный период 2024 года чистая прибыль ВЭБа составила 42,3 млрд рублей, таким образом, этот показатель вырос на 42%. Во втором квартале текущего года прибыль ВЭБа составила 20,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 3,4 раза.

Активы группы на 30 июня 2025 года составляли 6,435 трлн руб. по сравнению с 5,724 трлн руб. на конец 2024 года. Обязательства ВЭБа по состоянию на 30 июня 2025 года достигли 5,394 трлн руб. против 4,747 трлн руб. на конец 2024 года.

Чистый процентный доход ВЭБа в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос в 2,3 раза, до 77 млрд руб. С учетом создания резервов под ожидаемые кредитные убытки в размере 18,3 млрд руб. чистый процентный доход на 30 июня составил 58,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли до 16,4 млрд руб. с 10,1 млрд руб. годом ранее. Непроцентные доходы ВЭБа в первом полугодии снизились до 16,1 млрд руб. с 17,3 млрд руб. годом ранее.

Капитал группы ВЭБа на конец первого полугодия превысил отметку в 1 трлн рублей. Коэффициент достаточности капитала составил 16,6% против 14,8% на 31 декабря (минимально допустимый уровень коэффициента - 10%). Также ВЭБ раскрыл значение относительно нового показателя финансовой устойчивости госкорпорации - коэффициента финансового рычага, на 30 июня он был равен 7,9% при минимально допустимом уровне в 2,5%. Этот показатель был введен для ВЭБа распоряжением правительства в августе 2021 года.

В событиях после отчетной даты ВЭБ сообщил, что в августе группа дополнительно приобрела 25% акций в совместно контролируемой компании, но не уточнил, о каком активе идет речь.

ВЭБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Мосбиржа" задерживает начало вечерней сессии на срочном рынке до 19:45

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Гендиректор РКК "Энергия" опроверг информацию о продаже предприятия

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках

Роспотребнадзор сообщил Wildberries и Ozon о признаках нарушений на их площадках
Бюджет РФ

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Мишустин сообщил, что дефицит федерального бюджета в I полугодии составил 3,4% ВВП

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры по поводу изъятия украинской "дочки" Сбера

Авиакомпания "Волга-Днепр" изучает "различные варианты" дальнейшего существования

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7046 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });