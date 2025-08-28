ВЭБ в I полугодии увеличил чистую прибыль на 42%, до 60,2 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ВЭБ в первом полугодии 2025 года получил 60,2 млрд рублей чистой прибыли, сообщается в консолидированной отчетности, опубликованной госкорпорацией в четверг.

За аналогичный период 2024 года чистая прибыль ВЭБа составила 42,3 млрд рублей, таким образом, этот показатель вырос на 42%. Во втором квартале текущего года прибыль ВЭБа составила 20,3 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении в 3,4 раза.

Активы группы на 30 июня 2025 года составляли 6,435 трлн руб. по сравнению с 5,724 трлн руб. на конец 2024 года. Обязательства ВЭБа по состоянию на 30 июня 2025 года достигли 5,394 трлн руб. против 4,747 трлн руб. на конец 2024 года.

Чистый процентный доход ВЭБа в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2024 года вырос в 2,3 раза, до 77 млрд руб. С учетом создания резервов под ожидаемые кредитные убытки в размере 18,3 млрд руб. чистый процентный доход на 30 июня составил 58,7 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли до 16,4 млрд руб. с 10,1 млрд руб. годом ранее. Непроцентные доходы ВЭБа в первом полугодии снизились до 16,1 млрд руб. с 17,3 млрд руб. годом ранее.

Капитал группы ВЭБа на конец первого полугодия превысил отметку в 1 трлн рублей. Коэффициент достаточности капитала составил 16,6% против 14,8% на 31 декабря (минимально допустимый уровень коэффициента - 10%). Также ВЭБ раскрыл значение относительно нового показателя финансовой устойчивости госкорпорации - коэффициента финансового рычага, на 30 июня он был равен 7,9% при минимально допустимом уровне в 2,5%. Этот показатель был введен для ВЭБа распоряжением правительства в августе 2021 года.

В событиях после отчетной даты ВЭБ сообщил, что в августе группа дополнительно приобрела 25% акций в совместно контролируемой компании, но не уточнил, о каком активе идет речь.