ВТБ за два месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% до 68,8 млрд рублей

Снижение в банке объяснили высокими результатами начала 2025 года, заработанными на эйфории от избрания Трампа

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ВТБ за первые два месяца 2026 года сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% в годовом исчислении, до 68,8 млрд рублей, сообщила группа.

"Январский и февральский период - это относительно спокойные месяцы первого квартала. Март будет явно драматичнее и волатильнее из-за, по сути, более активной фазы ближневосточного конфликта, из-за более обостренной ситуации на рынке ставок юаневых", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее Пьянов говорил, что группа в первом квартале надеется заработать примерно четверть от годового таргета по прибыли по МСФО в 600-650 млрд рублей (порядка 150 млрд рублей - ИФ).

Снижение прибыли в январе-феврале он объяснил рекордным результатом ВТБ в 2025 году, когда на фоне эйфории на российском фондовом рынке после инаугурации Дональда Трампа банк заработал больше обычного.

"В двух месяцах 2026 года таких событий нет, поэтому прибыль на 11% меньше, чем в 2026 году. Например, сравнивая с рекордным 2024 годом, эта прибыль выше на 12%", - отметил топ-менеджер.

Чистые процентные доходы ВТБ увеличились в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 128,8 млрд рублей. Чистая процентная маржа продолжила восстанавливаться и составила 2,5% против 0,6% за 2 месяца прошлого года.

Чистые комиссионные доходы сократились на 4,5% год к году на фоне высокой базы в аналогичный период 2025 года, составив 48,3 млрд рублей.

Расходы на создание резервов составили 28,8 млрд рублей, увеличившись на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Под корпоративные кредиты ВТБ сформировал 1,7 млрд рублей резервов, под розничные - порядка 27 млрд рублей.

"Традиционно первые два, быть может, даже три месяца года, следующего за отчетным, имеют все события после отчетной даты, отраженные в прошлой отчетности. Поэтому в юридических лицах мы традиционно в первом квартале имеем слабое досоздание резервов", - пояснил Пьянов.

Стоимость риска составила 0,7% за 2 месяца, увеличившись на 10 б.п. относительно аналогичного периода прошлого года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 28 февраля 2026 года составила 3,6% (3,5% - на 31 декабря 2025 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 93,7 млрд рублей, увеличившись на 19,5% год к году.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос с начала года на 1,7%, составив 24,9 трлн рублей.

Кредиты юридическим лицам составили 17,7 трлн рублей, увеличившись на 3% с начала 2026 года (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 2,9%). Рост был обеспечен, главным образом, за счет выдач крупным высококлассным заемщикам одновременно с сокращением розничного портфеля.

Кредиты физическим лицам сократились на 1,3%, до 7,2 трлн рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на 1 п.п. и составила 29% (30% на 31 декабря 2025 года).

Объем средств физических лиц уменьшился на 2,9% с начала года, составив 13,6 трлн рублей. Объем средств юридических лиц сократился на 1,2%, до 13,7 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки снижение составило 1,3%).

"После внедрения национального норматива краткосрочной ликвидности ценность отдельных компонентов пассивов уменьшилось. Мы, по сути, сокращаем средства клиентов: минус 2% совокупно, минус 1,2% по юрлицам, минус 2,9% - по физлицам, отпуская дорогие пассивы и оптимизируя нашу чистую процентную маржу", - отметил топ-менеджер.

По состоянию на 1 марта норматив общей достаточности капитала Н20.0 составил 9,9% (мин. 9,25%), увеличившись с начала года на 10 б.п. (9,8% на 1 января 2026 года).

Дмитрий Пьянов ВТБ Дональд Трамп
