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В Москве стартует судебный процесс по уголовному делу основателя "Русагро"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении основателя "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемых в коррупции.

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Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мошковича Александр Аснис, в понедельник в суде пройдут предварительные слушания.

Адвокат уточнил, что в связи с ремонтом здания Замоскворецкого суда, заседание пройдёт в помещении Перовского суда Москвы.

Как ожидается, предварительные слушания пройдут в закрытом от слушателей режиме.

Басову и Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)

Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты".

Свою вину фигуранты не признают.

По данным правоохранительных органов, ущерб по делу составляет порядка 50 млрд руб.

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Защита Мошковича ранее поясняла, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов". Буров и кипрская компания "Солпро" - по данным СМИ, учредитель "Солнечных продуктов", бенефициаром которой называют бизнесмена, - признаны потерпевшими по делу.

Также потерпевшим признан производитель продукции для агропромышленности "Сингента" - российская "дочка" корпорации Syngenta AG . Согласно сообщениям СМИ, компания на момент совершения сделки по покупке "Русагро" акций "Солнечных продуктов", с которым связано уголовное дело Мошковича, была одним из кредиторов "Солнечных продуктов".

"Сингентой" по уголовному делу заявлен иск о возмещении ущерба почти на 1 млрд руб.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 млн 17 тыс. 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

Москва Замоскворецкий суд Русагро Вадим Мошкович
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