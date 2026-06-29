В Москве стартует судебный процесс по уголовному делу основателя "Русагро"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении основателя "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемых в коррупции.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мошковича Александр Аснис, в понедельник в суде пройдут предварительные слушания.

Адвокат уточнил, что в связи с ремонтом здания Замоскворецкого суда, заседание пройдёт в помещении Перовского суда Москвы.

Как ожидается, предварительные слушания пройдут в закрытом от слушателей режиме.

Басову и Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)

Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты".

Свою вину фигуранты не признают.

По данным правоохранительных органов, ущерб по делу составляет порядка 50 млрд руб.

Защита Мошковича ранее поясняла, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров - основатель "Солнечных продуктов". Буров и кипрская компания "Солпро" - по данным СМИ, учредитель "Солнечных продуктов", бенефициаром которой называют бизнесмена, - признаны потерпевшими по делу.

Также потерпевшим признан производитель продукции для агропромышленности "Сингента" - российская "дочка" корпорации Syngenta AG . Согласно сообщениям СМИ, компания на момент совершения сделки по покупке "Русагро" акций "Солнечных продуктов", с которым связано уголовное дело Мошковича, была одним из кредиторов "Солнечных продуктов".

"Сингентой" по уголовному делу заявлен иск о возмещении ущерба почти на 1 млрд руб.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 млн 17 тыс. 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.