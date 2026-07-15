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Основатель "Русагро" Мошкович и экс-глава холдинга отвергли в суде обвинение в хищении

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела основателя "Русагро" Вадима Мошковича, бывшего гендиректора холдинга Максима Басова и бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова, обвиняемых в коррупции и мошенничестве.

"Я не признаю вину", - сказал Мошкович, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Он отметил, что все доказательства его невиновности будут представлены защитой в ходе судебного разбирательства. Показания давать Мошкович пожелал в конце судебного следствия.

Басов и Иванов также не признали вину в суде.

Басову и Мошковичу предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации злоупотребления полномочиями (ч. 3 ст. 33 - ч. 2 ст. 201 УК РФ). Последний обвиняется еще и в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ)

Иванову предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Уголовное дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты".

Русагро Максим Басов Вадим Мошкович Замоскворецкий суд
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