Поиск

Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Переданное государству по решению суда ООО "Финансовый ресурс", 100% которого принадлежало основателю группы "Русагро" Вадиму Мошковичу, перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс".

Соответствующая запись была сделана в ЕГРЮЛ 18 июня 2026 года.

ЭкономикаВ ФССП сообщили о передаче государству контрольного пакета акций "Русагро"Читать подробнее

Как сообщалось, 5 мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа "Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. Кроме того, в доход государства были обращены принадлежащие Мошковичу 100% долей в уставном капитале ООО "Финансовый ресурс", 1% доли в уставном капитале ООО "Бондарский сыродельный завод" и 0,01% доли в уставном капитале ООО "Группа компаний "Русагро".

В прошлом Мошкович был гендиректором "Финансового ресурса", также ранее раскрывалась информация о том, что через эту компанию оформлено его владение девелопером "Левел груп".

В отчете за 2025 год "Финансовый ресурс" сообщал, что после возбуждения против Мошковича уголовного дела суд наложил арест на 49,1 млрд рублей компании.

Финансовый ресурс РСХБ Русагро Вадим Мошкович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2025 г. в 2,27 руб. на акцию

Добыча на "Сахалине-1" превысила план прежнего оператора на 20%

ЦАХАЛ сообщил об обстрелах "Хезболлой" израильских войск на юге Ливана

Заявка одного претендента на участие в голландском аукционе по ЮГК отклонена

Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

 Развороту на Восток альтернативы нет. Обобщение

Нефть теряет в цене более 3%, Brent торгуется у $77 за баррель

Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

 Цены на красную икру новой путины достигли рекордных 15 тысяч рублей за кг

Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

 Дума планирует принять закон о поддержке "Почты России" до конца сессии

Минсельхоз отметил "всплеск" рынка запчастей сельхозтехники на фоне снижения ее покупок
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9991 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2737 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 170 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 83 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов