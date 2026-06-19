Переданная РФ бывшая компания Мошковича "Финансовый ресурс" перешла под управление РСХБ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Переданное государству по решению суда ООО "Финансовый ресурс", 100% которого принадлежало основателю группы "Русагро" Вадиму Мошковичу, перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс".

Соответствующая запись была сделана в ЕГРЮЛ 18 июня 2026 года.

Как сообщалось, 5 мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа "Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам. Кроме того, в доход государства были обращены принадлежащие Мошковичу 100% долей в уставном капитале ООО "Финансовый ресурс", 1% доли в уставном капитале ООО "Бондарский сыродельный завод" и 0,01% доли в уставном капитале ООО "Группа компаний "Русагро".

В прошлом Мошкович был гендиректором "Финансового ресурса", также ранее раскрывалась информация о том, что через эту компанию оформлено его владение девелопером "Левел груп".

В отчете за 2025 год "Финансовый ресурс" сообщал, что после возбуждения против Мошковича уголовного дела суд наложил арест на 49,1 млрд рублей компании.