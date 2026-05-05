Суд передал РФ контрольный пакет акций ПАО "Группа Русагро" и средства Мошковича

Решение подлежит немедленному исполнению

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы во вторник удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам.

"Ходатайство заместителя генерального прокурора удовлетворить. Обратить в доход государства обыкновенные акции ПАО "Русагро", номиналом 2,5 руб., в количестве 469 млн 702 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем Вадимом Николаевичем", - говорится в решении судьи Веры Фокеевой.

Также государству переданы 795 658 акций ПАО, принадлежащих супруге Мошковича Наталье Быковской, 72 млн 940 400 бумаг экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и 69 млн 209 183 акций, зарегистрированные за его супругой Луизой Площанской.

Уставный капитал ПАО "Группа Русагро" разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль.

Кроме этого в доход государства конфисковано более 10,5 млрд рублей, $1,8 млн, €1,6 млн и более 200 млн юаней, находящихся на банковских счетах Мошковича и изъятых в ходе обыска, а также 87 млн рублей, принадлежащие Басову.

"Решение суда подлежит немедленному исполнению", - резюмировала судья.

Суд также обратил в доход государства принадлежащие Мошковичу 100% доли в уставном капитале ООО "Финансовый Ресурс", 1% доли в уставном капитале ООО "Бондарский Сыродельный Завод" и 0,01% доли в уставном капитале ООО "Группа Компаний "Русагро".

Вместе с тем суд не стал конфисковывать московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие супруге Мошковича Наталье Быковской.

В ходе заседания представители ответчиков неоднократно просили отложить судебное заседание, ссылаясь на невозможность изучить за два дня 109 томов дела и обсудить позицию со своими доверителями, двое из которых находятся в СИЗО. При этом адвокат Сергея и Юлии Трибунских и Луизы Площанской отметил, что они вообще в настоящее время находятся за пределами РФ.

Рассмотрев доводы сторон, суд не нашел оснований для отложения дела, пояснив, что "неготовность ответчика или его представителя не является основанием для отложения заседания".

Генпрокуратура обвинила Мошковича в нарушении антикоррупционного законодательства, когда он являлся сенатором от Белгородской области (2004-2014 года). Ссылаясь на результаты проверки, надзорное ведомство заявило, что свою деятельность в качестве парламентария он подчинил интересам не представляемого народа, а подконтрольных коммерческих организаций и собственному обогащению.

Для сокрытия данного факта, утверждают в надзорном ведомстве, Мошкович перестал достоверно декларировать полный размер полученных им и членами его семьи доходов от владения и управления холдингом.

"Наряду с этим Мошкович в декларациях не отразил владение кипрскими оффшорными компаниями Sethal Holdings Limited и Ros Agro PLC, которые использовались им для сокрытия принадлежности ему и подконтрольным лицам ГК "Русагро", а также для вывода прибыли компании за рубеж", - отмечается в материалах.

Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.