Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб./а

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 руб.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2026 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 20 июля 2025 года.