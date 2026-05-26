Поиск

Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб./а

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 руб.

Годовое общее собрание акционеров состоится 30 июня 2026 года. Наблюдательный совет рекомендовал установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 20 июля 2025 года.

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ планирует SPO в объеме до 49% под партнерство с Wildberries-Russ

 ВТБ планирует SPO в объеме до 49% под партнерство с Wildberries-Russ

Набсовет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 9,71 руб./а

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

ВТБ приобретет 5% дочернего банка Wildberries-Russ с возможностью наращивания доли

ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

 ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

Brent подорожала до $98,71 за баррель

Совет директоров BP прекратил полномочия Манифолда как председателя СД

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов обновила максимум за 4 года

 Цена алюминия на Лондонской бирже металлов обновила максимум за 4 года

Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин

 Новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин

РСПП предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов