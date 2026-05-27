ВТБ планирует постепенно двигаться в сторону распределения 50% прибыли на дивиденды от 25%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - ВТБ в дальнейшем планирует постепенно наращивать долю направляемой на дивиденды прибыли, двигаться в сторону 50% от 25% прибыли за 2025 год, заявил радио РБК первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Мы предполагаем, что в будущих годах мы будем двигаться вверх от границы 25% снова до 50%", - сказал он.

Ранее наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год (125,5 млрд рублей, или 9,71 рубля на одну обыкновенную акцию).

На выплаты дивидендов за 2024 год ВТБ направил 50% чистой прибыли (25,58 рубля на одну обыкновенную акцию).

Доля государства в капитале ВТБ после конвертации привилегированных акций в обыкновенные составляет 74,45%.