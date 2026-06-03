В ВТБ допустили размещение допэмиссии акций под сделку с РВБ до 1 сентября

Банк планирует привлечь 300-400 млрд рублей

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ВТБ может разместить допэмиссию акций и закрыть сделку с группой Wildberries-Russ (RWB, РВБ) до конца лета, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Она не будет закрыта ранее 20 июля, потому что это дата отсечения (дата закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов - ИФ). Мы исходим из того, что эта сделка закроется летом, то есть, по сути, в августе закроется", - сказал Пьянов.

ВТБ ранее планировал разместить допэмиссию акций, основная часть которой пойдет на сделку с РВБ, ранней осенью.

"Мы предполагали, есть так называемая летняя дыра, когда сложно найти большое количество инвесторов в летние месяцы. Сейчас у нас есть понимание, что летние месяцы не препятствуют завершению допэмиссии до 1 сентября", - пояснил первый зампред.

ВТБ в рамках SPO может привлечь 300-400 млрд рублей. "300-400 млрд рублей мы хотим сделать", - добавил Пьянов.

Ранее сообщалось, что ВТБ и RWB договорились о стратегическом партнерстве. Первый его шаг - покупка ВТБ 5% в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения доли. Для финансирования партнерства с РВБ и развития основного бизнеса ВТБ планирует новое SPO. Банк по открытой подписке планирует разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 руб. за акцию. Максимальный объем допэмиссии по цене привлечения - 547,5 млрд рублей. Лимит допэмиссии может быть выбран не полностью, сообщил ранее глава ВТБ Андрей Костин.