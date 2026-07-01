Cпрос на услуги электрозаправок "Росатома" в последнюю неделю июня вырос на 40%

Особенно активно ЭЗС "Росатома" стали пользоваться владельцы гибридных автомобилей,

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спрос на услуги электрозаправок "Росатома" в последнюю неделю июня вырос на 40%, сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев изданию "Страна Росатом".

"Мы уже сейчас видим значительный рост загрузки нашей сети электрозарядных станций, насчитывающей более 290 ЭЗС в 16 регионах. За неделю с 21 по 28 июня спрос на услуги заправок РСЗС ("Росатом - Сеть зарядных станций") увеличился сразу на 40%", - сказал он.

Оборудование "Росатома" в условиях повышенной нагрузки работает с высокой степенью надежности и количество отказов минимально. Особенно активно ЭЗС "Росатома" стали пользоваться владельцы гибридных автомобилей, отметил Лихачев.

Топ-менеджер заявил о масштабных планах развития электрозаправочной сети "Росатома". "Сегодня общее количество зарядных станций "Росатома" сравнительно небольшое. В то же время наша стратегия предусматривает расширение до 11 тысяч станций в 53 регионах к 2030 году", - сказал Лихачев.

Кроме этого продолжается строительство гигафабрики в Новой Москве, где уже осенью планируется начать производство литий-ионных батарей для покрытия потребностей общественного электротранспорта столичного региона, напомнил Лихачев. В конце 2025 года аналогичная фабрика начала работу в Калининградской области.