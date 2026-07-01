Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк повысил ожидания по ключевой ставке ЦБ на конец 2026 года до 13% с 12%, не исключает более жесткую риторику Банка России на опорном заседании совета директоров в июле, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, финансовый директор Тарас Скворцов.

"Мы сейчас в базовом сценарии больше ориентируемся на 13%, возможно, чуть выше", - сказал он в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Нельзя исключать, что на следующем заседании будет еще более жесткая риторика при неблагоприятном сценарии, когда инфляция с рынка топливного перекинется на другие сектора. Возможно, что придется еще повышать ориентир по ключевой ставке, вплоть до того, что мы можем вообще не увидеть в этом году ее снижения", - отметил Скворцов.

Он подчеркнул, что макроэкономические показатели все же говорят в пользу снижения ключевой ставки. "На наш взгляд, сегодня все факторы, на которые влияет именно монетарная политика, говорят о том, что ставку надо снижать", - подчеркнул Скворцов.

Он добавил, что более плавное и растянутое во времени смягчение денежно-кредитной политики не окажет существенного влияния на процентные доходы Сбербанка, но может отразиться на финансовом положении клиентов кредитной организации и привести к росту резервов.

"Для нашего бизнеса с точки зрения процентных доходов это не значимый фактор, а вот с точки зрения состояния клиентов, конечно, это негативный момент. Именно этот фактор определяет тренд на ухудшение финансового состояния в корпоративном сегменте и потенциальный рост резервов", - заявил финдиректор.

Сбербанк с большой вероятностью повысит прогноз по инфляции на 2026 год (сейчас - 6-6,5%) и снизит ожидания по росту ВВП (сейчас - 0,5-1%). Конкретные прогнозы будут представлены после июльского заседания совета директоров ЦБ.

Банк России в июне вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 14,25% годовых (рынок ждал снижение на 50 б.п. - до 14%). Кроме того, регулятор заявил, что более стимулирующая бюджетная политика на трехлетнем горизонте может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.