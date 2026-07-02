Снижение ключевой ставки на 25 б.п. для Банка России не станет основным шагом в будущем

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Снижение ключевой ставки Банком России на 25 базисных пунктов (б.п.) в июне не означает, что Банк России и дальше будет смягчать денежно-кредитную политику таким шагом, заявил директор департамента ДКП ЦБ Андрей Ганган.

"Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании. То, что ЦБ сделал шаг 25 пунктов в июне, не означает, что дальнейшие шаги ЦБ будут именно такого масштаба, размера", - сказал он журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

Банк России в июне вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 14,25% годовых (рынок ждал снижения на 50 б.п. - до 14%). Кроме того, регулятор заявил, что более стимулирующая бюджетная политика на трехлетнем горизонте может потребовать более высокой траектории ключевой ставки, чем было заложено в апрельском базовом сценарии.