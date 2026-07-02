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FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций

FT сообщила, что OpenAI предложила правительству США 5% своих акций
Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - OpenAI активно ведет переговоры о предоставлении 5% акций компании правительству США, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Глава компании Сэм Альтман и другие топ-менеджеры предлагают такой шаг в рамках механизма, предусматривающего получение Вашингтоном 5% в каждом из ведущих американских ИИ-разработчиков. В их круг могут войти Anthropic, Google (принадлежит Alphabet Inc.) и Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), отмечает газета. При этом неясно, согласятся ли на это упомянутые компании.

По мнению Альтмана, финансовое участие государства в OpenAI будет лучшим способом разделить плоды ИИ-бума с общественностью.

Переговоры, которые источники FT называют концептуальными, находятся на ранней стадии. По их словам, Альтман обсуждает вопрос с администрацией президента Дональда Трампа, в том числе с самим Трампом, министром торговли Говардом Латником и министром финансов Скоттом Бессентом.

Для реализации идеи может потребоваться акт Конгресса, говорят источники издания.

Трамп ранее выражал интерес к участию государства в капитале ведущих ИИ-компаний через суверенный фонд, который будет перераспределять часть финансовой выгоды в пользу населения. Он говорил, что обсуждал этот вопрос с компаниями, но деталей не уточнил.

Альтман и другие руководители OpenAI в качестве примера упоминали Alaska Permanent Fund, инвестирующий нефтяные доходы штата в акции и выплачивающий дивиденды местным властям и населению, пишет FT.

Google Meta США Сэм Альтман OpenAI
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