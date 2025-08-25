Intel видит риски для акционеров и зарубежных продаж из-за сделки с государством

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Intel Corp. опасается "негативной реакции" со стороны инвесторов, сотрудников, деловых и коммерческих партнеров, а также конкурентов и зарубежных государств на ее сделку по продаже 10% государству, говорится в документах компании, направленных Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Эти и другие риски могут оказать серьезное отрицательное влияние на бизнес компании, финансовые условия и операционные результаты, а также затронуть интересы акционеров, отмечается в документах.

В минувшую пятницу Intel сообщила о заключении сделки с властями США, в рамках которой государство получит 10% ее бумаг и станет крупнейшим ее акционером. По условиям соглашения, компания выпустит 433,323 млн акций в пользу государства. Инвестиции будут профинансированы за счет средств, выделенных Intel в рамках законопроекта Chips Act, но еще не полученных ею, а также ресурсов из других госпрограмм. Эти средства компания будет получать поэтапно.

Выпуск новых акций в пользу государства, причем с дисконтом к рыночной стоимости, размывает доли действующих акционеров Intel, говорится в документах. Кроме того, размываются и голосующие права акционеров, что в будущем может ограничить принятие решений по сделкам, выгодным им.

"Интересы правительства США могут отличаться от интересов других акционеров Intel", - отмечают в компании.

Заключенное соглашение требует от государства отдавать свои голоса за решения, рекомендованные советом директоров, при наличии оговоренных исключений для "защиты интересов государства".

Кроме того, появление государства в числе акционеров Intel может негативно сказаться на зарубежных операциях, предупреждает компания. На долю зарубежных рынков пришлось 76% выручки Intel в прошлом финансовом году.

"Наличие правительства США в числе крупных акционеров компании может подвергнуть ее дополнительным регулятивным требованиям, обязательствам или ограничениям, в рамках зарубежных законов о субсидиях и иных правил", - говорится в документах для SEC.

Среди других рисков компания отмечает потенциальный пересмотр законодательных норм или регулирования, а также возможные изменения в составе федерального правительства США и в приоритетах Конгресса.

Акции Intel прибавляют в цене 1% на торгах в понедельник. Их стоимость подскочила более чем на 5% в минувшую пятницу после объявления о сделке с государством.