Акционер Intel обвинил руководство в передаче США 10%-й доли во избежание нападок Трампа

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Акционер Intel Corp. подал иск в суд, обвинив руководство компании в том, что оно передало правительству США 10%-ю долю в ней, поскольку главный исполнительный директор и члены совета директоров опасались персональных атак со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Сделка Intel с властями США, заключенная в августе 2025 года, является "незаконным контрактом, который дает правительству акции компании на сумму $11 млрд без существенного возмещения в ответ на вымогательские угрозы со стороны государства", говорится в иске акционера.

В августе прошлого года Intel сообщила, что правительство США покупает 433,3 млн ее акций по цене $20,47 за бумагу, что даст ему 10% в компании. Предполагалось, что инвестиции будут профинансированы за счет средств, выделенных Intel в рамках законопроекта Chips Act, но еще не полученных ею, а также ресурсов из других госпрограмм.

Судебный иск был подан небольшим частным акционером Intel Ричардом Пайснером, который просит суд отменить сделку компании с государством, пишет газета Financial Times.

Пайснер утверждает, что главный исполнительный директор Intel Лип-Бу Тан и совет директоров компании поддались давлению из-за угроз Трампа. Они действовали не в интересах акционеров, а больше заботились "о защите личной репутации и о том, чтобы избежать атак со стороны Трампа и его сторонников в социальных сетях, а также на других публичных площадках", говорится в иске.

В начале августа прошлого года Трамп призвал Лип-Бу Тана немедленно покинуть пост главы Intel, заявив о "серьезном конфликте интересов" из-за его инвестиций в китайские компании. Спустя несколько дней Лип-Бу Тан посетил Белый дом, где встретился с президентом США, а еще через несколько дней компания объявила о приобретении ее доли государством.

Поданный акционером Intel иск акцентирует внимание на беспрецедентных попытках администрации Трампа внедрить федеральное правительство в частные компании в секторах, которые она считает критически важными для национальных интересов, отмечает FT.