Правительство США хочет получить неголосующую долю в Intel

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министр торговли США Говард Латник подтвердил сообщения о том, что Белый дом обсуждает с Intel Corp. вопрос о получении доли в компании.

Правительство может стать крупнейшим акционером Intel, однако не будет участвовать в голосованиях акционеров или управлении операциями чипмейкера, отметил он в интервью CNBC.

По словам министра, речь идет о том, чтобы конвертировать в неголосующие акции гранты, выделение которых было одобрено при администрации президента Джо Байдена.

Латник раскритиковал принятый в 2022 году закон Chips Act, направленный на поддержку производителей полупроводниковой продукции. Предоставление компаниям субсидий не приносит никакой выгоды американским налогоплательщикам, заявил он.

Общая сумма средств, выделенных по этому закону Intel, составила порядка $10,9 млрд, что соответствует около 10% ее рыночной стоимости.

"Почему мы отдаем такие деньги компании, стоимость которой составляет $100 млрд? Что это дает американским налогоплательщикам?" - возмутился Латник.

Министр также подтвердил заинтересованность правительства в возвращении производства чипов в США в целях обеспечения национальной безопасности. "Мы должны сами производить свои чипы, - сказал он. - Мы не можем полагаться на Тайвань".

Акции Intel дорожают на 7,1% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация компании увеличилась на 26,4% - до $103,56 млрд.


