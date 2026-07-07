Шохин считает, что ЦБ было бы неправильно повышать ставку из-за ситуации с топливом

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сигналы Банка России говорят о том, что на ближайшем заседании совета директоров регулятор в лучшем случае сохранит ключевую ставку. Такое мнение в беседе с "Интерфаксом" высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Июльское заседание совета директоров в лучшем случае сохранит ставку, насколько можно понимать комментарии участников заседания предшествующего", - сказал он.

Шохин допустил, что с учетом ситуации на топливном рынке ЦБ может рассмотреть вариант повышения ставки, но, по мнению главы РСПП, это было бы неправильно: "Если рост (ставки - ИФ), понимаете, это реакция на топливный кризис. Понятно, что подорожание топлива приведет в конечном счете к повышению инфляции, вернее так, не позволит ждать дефляцию в сезон, в августе, поэтому Центральный банк может сыграть на опережение и повысить ставку. Но вообще бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции не очень эффективно, это не срабатывает, как правило".

В июне Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14,25%, в то время как большинство аналитиков склонялись к варианту понижения на 0,5 п.п. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 июля.

Комментируя ослабление рубля в июне, Шохин отметил, что пока трудно говорить об устойчивой тенденции с точки зрения влияния на бизнес. При изначально закладывавшихся в бюджет 92,2 рубля/$1 сейчас можно рассчитывать на ослабление курса до 80-85 рублей/$1, полагает глава РСПП.

"Пока мы не выйдем на какой-то коридор 80-85 рублей/$1, оно (ослабление - ИФ) вряд ли заметно. На самом деле, мы живем в режиме таких помесячных колебаний и высокой волатильности по многим показателям, будь то спрос или рост производства и так далее, что очень трудно поймать тенденцию. И первые два месяца провал, потом в апреле подъем, май вроде ничего, в июне сокращение спроса и так далее. Поэтому говорить о том, что чувствительность она устойчивая, не приходится", - отметил Шохин.