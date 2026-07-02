В ЦБ ждут готовности нормативных актов для операций с криптовалютой к ноябрю

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает, что нормативные акты, необходимые для запуска операций с криптовалютой в легальном поле, будут приняты и опубликованы к ноябрю, участники рынка возможно начнут проводить такие операции к началу 2027 года, в заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Законопроект № 1194918-8, который устанавливает правовую основу для обращения в России цифровых валют, был принят в первом чтении 21 апреля. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября и позволит гражданам и компаниям легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих.

"Я думаю, что к октябрю акты будут готовы, и мы их направим в Министерство юстиции. Очень надеюсь, что наши коллеги тоже не спасуют перед таким большим количеством нормативной документации, которую надо будет отсмотреть. Если все пойдет по плану, тогда где-то к ноябрю - к началу ноября всё это может уже быть принято, опубликовано, и на основе этого можно будет начинать операции", - сказал Чистюхин.

"Я думаю, что нормативная база - это второй необходимый шаг (после принятия закона - ИФ), но вот насколько сами участники точно будут готовы запускать там те или иные продукты с учетом рисков, я думаю, это ещё посмотрим. Но предполагаю, что к началу следующего года, наверное, кто-то уже стартанет", - добавил он.

Чистюхин предполагает, что через небольшое время российские участники начнут создавать собственные криптовалюты, которые тоже будут обращаться с учетом действующего регулирования.

ЦБ сейчас ведет диалог с коллегами из Республики Беларусь, которые уже имеют действующее регулирование. "Многие российские участники пользуются их инфраструктурой, инструментами. И мы будем договариваться с ними персонально таким образом, чтобы с одной стороны мы сохранили те возможности, которые у нас есть по использованию их рынка, и чтобы они имели максимально понятные, простые правила вхождения на наш рынок", - сказал первый зампред ЦБ.

Текущая концепция регулирования предполагает введение ограничения для "неквалов" на покупку криптовактивов в 300 тыс. руб. в год через одного посредника. В рамках этого лимита они смогут приобретать ограниченный перечень цифровых валют, который будет устанавливать ЦБ. Ожидается, что в него войдут Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC. Для квалифицированных инвесторов будут доступны любые криптовалюты, кроме анонимных. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.