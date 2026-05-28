Лимит инвестирования в криптовалюты "неквалами" могут скорректировать по мере развития рынка

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Лимит инвестирования в криптовалюты неквалифицированными инвесторами может быть скорректирован по мере развития рынка, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева.

Текущая концепция регулирования предполагает введение ограничения для "неквалов" на покупку криптоактивов в 300 тыс. руб. в год через одного посредника. В рамках этого лимита они смогут приобретать ограниченный перечень цифровых валют, который будет устанавливать ЦБ. Ожидается, что в него войдут Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC.

"Тот лимит, который рассматривается для неквалифицированных инвесторов, уже звучало, что это 300 тысяч. При этом обращу внимание, что в законе предусмотрено именно установление уровня этого лимита нормативным актом Банка России. То есть это сделано для того, чтобы в том числе смотреть по мере развития рынка и при необходимости его корректировать", - сказала Лозгачева, выступая на "круглом столе" в Совете Федерации.

"Для квалифицированных инвесторов, при прохождении определенного тестирования, круг валют, который он покупает, никаким образом не ограничен. Здесь уже мы считаем, что инвестор, он на то и квалифицированный, оценивает риски и, соответственно, готов к возможным потерям и в том числе ориентируется все-таки в этом наборе инструментов", - добавила она.

Законопроект (№1194918-8), который устанавливает правовую основу для обращения в РФ цифровых валют (криптовалют), был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Согласно документу, с 1 июля 2026 года граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников - обменники из реестра ЦБ, брокеров и доверительных управляющих. Рассчитываться криптовалютой внутри страны по-прежнему будет запрещено.