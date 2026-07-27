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Банк России определил условия торгов криптовалютами

Также разработаны требования к депозитариям

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Банк России разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют в России, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ, в частности, создал условия для организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами. Режим торгов будет прописан в правилах биржи, она будет рассчитывать рыночную и средневзвешенную цену на эти инструменты.

Банк России также разработал требования к цифровым депозитариям, которые будут вести учет криптовалют и цифровых прав. Минимальный капитал такого участник должен составлять от 50 млн до 250 млн рублей. Конкретный размер собственных средств будет зависеть от характера деятельности цифрового депозитария, в том числе от того, планирует ли он работать с открытыми распределенными реестрами или обеспечивать расчеты по итогам торгов. Имущество, составляющее собственные средства, должно быть ликвидным, а входящие в него финансовые активы обладать высоким кредитным качеством.

Аналогичные требования устанавливаются и для операторов электронных платформ, функции которых станут выполнять операторы информационных систем. Они будут производить расчеты по цифровым финансовым активам с использованием номинального счета.

Вести реестр цифровых депозитариев будет Банк России.

ЦБ также будет определять правила учета цифровых валют и цифровых прав, состав сведений о депонентах, получателях доступа к системе, учитываемых активах. Кроме того, регулятор устанавливает требования к открытию и ведению цифровых и иных счетов.

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